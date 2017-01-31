Никиту Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину»
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» из-за проблем со здоровьем.
Об этом во вторник, 31 января, пишет Lenta со ссылкой на заявление зампреда Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой агентству РИА Новости.
«Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу "Матросской тишины", куда приедут гражданские медики», — заявила она.
Меркачева отметила, что ФСИН уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра Белых и выбора метода лечения. Она рассказала, что у него «серьезные проблемы с ногой и он боится, что останется инвалидом».
Справка:
В июле 2016 года президент РФ Владимир Путин снял Никиту Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. 24 июня 2016 года его задержали при получении 150 тысяч евро и бутылки вина в столичном ресторане. По версии следствия, всего Белых получил 400 тысяч евро в качестве взятки. 21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы продлил арест Белых на три месяца — до 24 марта 2017 года.