Никиту Белых переведут из «Лефортово» в «Матросскую тишину»

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого во взяточничестве, этапируют из СИЗО «Лефортово» в «Матросскую тишину» из-за проблем со здоровьем.

Об этом во вторник, 31 января, пишет Lenta со ссылкой на заявление зампреда Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой агентству РИА Новости.

«Медицинская комиссия признала у Белых наличие некоторых хронических заболеваний. Его этапируют в больницу "Матросской тишины", куда приедут гражданские медики», — заявила она.

Меркачева отметила, что ФСИН уже запросила департамент здравоохранения Москвы о направлении лучших специалистов в этой области для осмотра Белых и выбора метода лечения. Она рассказала, что у него «серьезные проблемы с ногой и он боится, что останется инвалидом».