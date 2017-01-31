На Бакунина упал строительный кран

Строительный кран обрушился во дворе дома в центре Петербурга.

В МЧС сообщили, что только счастливое стечение обстоятельств позволило избежать жертв.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, падение стрелы гусеничного крана произошло днем 31 января на территории строящегося дома на проспекте Бакунина, 29. В момент происшествия на площадке работали строители, но никто из них не пострадал.

По информации очевидцев, рядом с упавшим краном был припаркован автомобиль, в салоне которого сидел мужчина. Машину чудом не зацепило. Конструкция также не задела расположенный рядом жилой дом.

Обстоятельства происшествия выясняются.