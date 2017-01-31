ВЦИОМ: Россияне считают, что хиджабы учебе не помеха

Жители РФ стали терпимее относится к внешним проявлениям религиозной принадлежности: каждый второй россиянин считает необходимым отменить запрет на ношение хиджабов в школах. Результаты исследования на эту тему 31 января опубликовал ВЦИОМ.

По данным социологов, отношение жителей страны к запрету на хиджабы в школах разделилось ровно напополам: 47 процентов поддержали мнение Минобрнауки о том, что мусульманским головным уборам в средних учебных заведениях не место; еще 47 процентов ничего страшного в том, что учителя и ученики демонстрируют свою религиозную принадлежность, не видят (пять лет назад религиозной толерантностью отличались только 35 процентов). Поддерживают запрет, по большей части, представители старшего поколения, интеллигенция и атеисты. Молодежь, напротив, особого значения покрытой голове не придает.

Как показали данные ежедневного опроса «Спутник», половина наших сограждан считает, что разрешение носить хиджаб в школах уместно, если это позволит детям из мусульманских семей спокойно учиться и не бросать государственные школы. 37 процентов россиян поддерживают запрет, даже если родители-мусульмане не разрешат своим детям ходить в школу (любопытно, что на такой же позиции настаивает 36% опрошенных последователей ислама).

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что школьницы не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме раскритиковал позицию чиновницы и добавил, что свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской Конституцией.