Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку

У Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера со стороны самостийных отрядов была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — цитирует Пескова Lenta.

По его словам, вторжение было пресечено.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко принял решение прервать свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, «граничащей с гуманитарной катастрофой». По словам вице-премьера регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, Авдеевка осталась без энергоснабжения, электричества и тепла в результате обстрелов. Отметим, что в последние дни вооруженный конфликт в Донбассе заметно активизировался. Представители самопровозглашенной ДНР сообщают по попытках вооруженных сил Украины прорвать линию соприкосновения и перейти в наступление. Одной из горячих точек и стал пригород Донецка Авдеевка.