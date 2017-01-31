Авдеевка под обстрелом: Что происходит в Донецке и пригородах?

31.01.2017 13:37

В ночь с 30 на 31 января несколько районов Донецка, а также пригородная Авдеевка подверглись обстрелу. По сообщению ряда СМИ со ссылкой на пресс-службу донецкой мэрии, в городе зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда, несколько районов обесточены. В настоящее время продолжается эвакуация горняков с шахты имени Засядько.

Что происходит в Донецке в эти минуты? Узнали у фотокора и блогера Дениса Григорюка, представителя гуманитарной миссии "Пролиска" Евгения Каплина и жительницы Куйбышевского района Донецка Ирины.

"Несмотря на Минские соглашения война в Донецке не заканчивалась", – сообщил в эфире фотокор Денис Григорюк. По его словам, армия Украины применяет тяжелое вооружение. "Повсеместной эвакуации нет, многие не хотят покидать свои дома. Думаю, многие жители намерены оставаться в Донецке до конца", – отметил собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Другой собеседник интернет-канала, представитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что в результате обстрела наибольшие повреждения пришлись на Авдеевку, населенный пункт, находящийся поблизости от донецкой промзоны и аэропорта. "По состоянию на сегодняшнее утро, в Авдеевке было порядка 60 поврежденных домов. 9 прямых попаданий, а в остальных домах где-то выбило стекла, где-то повредило кровлю. В Донецке введено чрезвычайное положение. Судя по сообщениям мэрии, готовится эвакуация", – рассказал Евгений Каплин.

О том, что знают о происходящем обычные жители Донецка, рассказала жительница Куйбышевского района города Ирина. По ее словам, обострение ситуации произошло примерно три дня назад. "Родители не отпускают своих детей в школы. Мирной жизни как не было, так и нет, но сейчас ситуация напоминает зиму прошлого года в Горловке. Как говорят, Авдеевка обесточена. Лично я никакой гуманитарной помощи не получаю. Считаю, что есть люди, кому намного хуже, чем мне, а мы пока справляемся своими силами. Мы остаемся в Донецке и никуда уезжать не собираемся", – рассказала жительница города.

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.