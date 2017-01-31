Социологи: Большая часть граждан США поддержала миграционный указ Трампа

По результатам опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, 57% американцев поддерживают введение ограничения на въезд в страну, установленного президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание The Hill компания Rasmussen Reports провела телефонный и интернет-опрос, спросив мнение обычных американцев по поводу нового указа Трампа на введение запрета на въезд гражданам семи мусульманских стран в США.

По данным опроса, около 57% респондентов поддержали решение президента и положительно охарактеризовали новый указ, 33% выступили против запрета, еще 10% затруднились ответить. Также результаты показали, что более половины респондентов поддержали введение краткосрочной паузы на выдачу американских виз.

Напомним, указ Дональда Трампа о защите США от терроризма, подписанный президентом Соединённых штатов 28 января, призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других государств — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Документ уже вызвал недовольство среди американцев. Так, иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.