СПЧ поддержал право Русского музея хранить чужую картину Брюллова

Право государства конфисковать выше, чем право собственности. Свои претензии гражданин может озвучить в гражданском суде. Такое заявление для прессы сделала 31 января в Петербурге член президиума президентского Совета по правам человека Наталия Евдокимова. Так правозащитница отреагировала на дело обвинённого в контрабанде Александра Певзнера.

Дело русско-немецкого коллекционера рассматривается сегодня в Конституционном суде. Мужчина пытается вернуть себе картину Карла Брюллова «Христос во гробе» – она много лет хранится в качестве вещдока в Русском музее, хотя дело против Певзнера уже закрыто по срокам давности.

«Право государства конфисковать в данном случае выше, чем право собственности. Если у заявителя есть претензии, он может озвучивать их в гражданском суде», – сказала Евдокимова.

С точки зрения правозащитницы, КС имеет основания не удовлетворять жалобу.

«Конфискация имущества, участвовавшего в преступлении, – не наказание. Права собственности могут быть ограничены в случае совершения преступлений, правонарушений, судебных гражданско-правовых разбирательств», – отметила член президиума СПЧ.

Русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер, напомним, приобрел полотно «Христос во гробе» в 2002 году в Бельгии. Когда мужчина привёз картину на экспертизу в Русский музей, ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей», и возбудила уголовное дело. Картину конфисковали и в качестве вещественного доказательства оставили в Русском музее. Уголовное преследование Певзнера прекратили в 2013 году из-за истёкшего срока давности, но картину до сих пор не вернули. Российские суды, в том числе и Верховный, основывают свою позицию на статье 81 УПК. Она позволяет изымать «вещдоки» и «орудия преступления» даже у людей, которых суд не официально не признавал виновными по уголовным делам.

Именно эту норму оспаривает в КС Александр Певзнер: коллекционер считает, что она нарушает право собственности.