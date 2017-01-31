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31.01.2017 12:41

В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году

Глава городского комитета финансов Алексей Корабельников в целом доволен исполнением бюджета Петербурга по итогам 2016 года. Исполнение составило 97,3 процента.

"Мы так и планировали – исполнение бюджета по итогам года 97-98%. 2-3% отставания – это объективный процент, который складывается из-за экономии на конкурсах, из-за форс-мажорных обстоятельств. Надеюсь, в 2017 году мы показатели исполнения бюджета сможем еще поднять",- сообщил "Фонтанке" Алексей Корабельников.

По оценке председателя комитета финансов, в 2016 году итоги расходования средств бюджета Санкт-Петербурга являются самыми высокими за последние 5 лет.


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В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
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