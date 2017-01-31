В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году

Глава городского комитета финансов Алексей Корабельников в целом доволен исполнением бюджета Петербурга по итогам 2016 года. Исполнение составило 97,3 процента.

"Мы так и планировали – исполнение бюджета по итогам года 97-98%. 2-3% отставания – это объективный процент, который складывается из-за экономии на конкурсах, из-за форс-мажорных обстоятельств. Надеюсь, в 2017 году мы показатели исполнения бюджета сможем еще поднять",- сообщил "Фонтанке" Алексей Корабельников.

По оценке председателя комитета финансов, в 2016 году итоги расходования средств бюджета Санкт-Петербурга являются самыми высокими за последние 5 лет.