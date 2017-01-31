Полтавченко - чиновникам: Меня обманывать не нужно, я все равно узнаю и накажу

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства 31 января объявил выговор двум заместителям представителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", в ходе заседания Георгий Сергеевич вспомнил, как ещё осенью 2015 года он дал поручение о создании перехватывающей парковки в Купчино, но его так и не выполнили.

"В ноябре 2016 года мне пришло письмо, что парковка будет построена, а затем наоборот, что не будет, так как не согласовано с ГАТИ. О чем люди целый год договаривались?" – заявил Полтавченко.

По словам градоначальника, он обратился к вице-губернатору Игорю Албину, тот спросил подчинённых, и "вдруг через 2 дня парковка в Купчино появилась".

"Нельзя в такие сроки строить", – возмутился губернатор и объявил строгий выговор заместителю председателя КРТИ Вадиму Власову и выговор второму зампреду КРТИ Ивану Каргину.

"Такие действия недопустимы. В следующий раз будут более жёсткие решения. Это безалаберность, из-за которой выбрасываются деньги из бюджета", – заключил Полтавченко, пообещав подчинённым, что попытки его обмануть будут караться строгим образом.