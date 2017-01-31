Путин сменил главу службы по военно-техническому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин назначил директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина заместителем министра обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Фомина Александра Васильевича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Другим указом Путин назначил замглаву «Ростеха» Дмитрия Шугаева директором ФСВТС.
Александр Фомин окончил факультет иностранных языков Военного института в Москве, Военную академию Советской Армии. Кандидат технических наук. С 1977 – 1993 гг. – служил в Вооруженных Силах. Работал в ЗАО «Зарубежстройинвест»,ФГУП «Промэкспорт», ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2004 года – в ФСВТС. с 2012 года возглавляет ФСВТС.