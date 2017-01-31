Минтруд отложил решение по единовременной выплате из маткапитала

Министерство труда РФ не будет в ближайшее время принимать решение о продлении в 2017 году единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского капитала.

Как пишет RNS, об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Я думаю, что в ближайшее время решений мы принимать не будем, но мы постоянно на эту тему думаем, в том числе, и по другим вопросам, связанным с совершенствованием материнского семейного капитала», — сказал Топилин.

Он отметил, что в 2016 году более чем 2 млн человек обратились за предоставлением единовременной выплаты из маткапитала.

«Будем надеяться, что инфляция будет другой, может быть, важнее эти деньги сохранить на программы, связанные с ипотечным жильем, поэтому пока мы анализируем этот вопрос», — добавил министр.