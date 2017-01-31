Новая методика рыночной оценки залоговых помещений разработана Северо-Западным банком Сбербанка

Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.

Методика оценки встроенных нежилых помещений, являющихся предметом залога, основана на применении квалиметрической модели. Она разработана для нежилых помещений, расположенных на 1 этаже и имеющих отдельный вход с улицы. Все помещения имеют торговое, офисное или многофункциональное назначение (кроме производственно-складского).

В ходе разработки методики были определены ценообразующие факторы, влияющие на величину рыночной стоимости помещений. В числе основных факторов учитываются качество расположения объекта, состояние здания, в котором расположено помещение, наличие окон и витрин и др.

«Для нас опыт такой работы со Сбербанком стал, своего рода, пионерным проектом, но интересным и, на мой взгляд, достаточно успешным. Надеемся, что в будущем такой вид работ станет актуален и для других банков», – прокомментировал завершение работ заместитель генерального директора СПб ГУП «ГУИОН» Сергей Грибовский.

«Преимуществом методики являются скорость расчета индивидуальной оценки объекта залога, что позволяет сократить расходы на ее проведение. Универсальность модели позволяет применять методику при оценке объектов в различных регионах присутствия банка, в том числе в удаленных от крупных городов территориях», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Владимир Слипенькин.

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