В Орловском пруду нашли тело пропавшего ребенка
На вторые сутки поисков из водоема в Стрельне извлекли тело школьника, который пропал в воскресенье, 29 января.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, водолазы нашли тело погибшего 10-летнего мальчика утром 31 января в трех метрах от берега Орловского пруда в пригороде Петербурга.
Справка:
Напомним, юный житель Стрельны пропал без вести в минувшее воскресенье, 29 января. Он ушел из дома на прогулку и не вернулся. Ребенка искали более 150 человек. По факту пропажи СК по Петербургу начал доследственную проверку.