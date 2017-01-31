В Орловском пруду нашли тело пропавшего ребенка

На вторые сутки поисков из водоема в Стрельне извлекли тело школьника, который пропал в воскресенье, 29 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, водолазы нашли тело погибшего 10-летнего мальчика утром 31 января в трех метрах от берега Орловского пруда в пригороде Петербурга.