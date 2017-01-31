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31.01.2017 11:49

Чемпион Олимпиады в Сочи Труненков дисквалифицирован на 4 года

 

Федерация бобслея России приняла решение о дисквалификации Дмитрия Труненкова за употребление запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсмен отстранен на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр в Сочи в составе четверки Александра Зубкова. Он также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2008 и 2013 годы), чемпионом Европы (2009 год) и трехкратным серебряным призером европейского первенства (2007, 2011, 2012 годы). Спортсмен завершил карьеру в августе 2016 года.


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