В Донецке из обесточенной шахты эвакуируют 200 шахтеров

Руководство донецкой шахты имени Засядько приступило к эвакуации более 200 горняков, которые были заблокированы под землей из-за нарушенного огнем украинских силовиков энергоснабжения предприятия.

Об этом сообщает ДАН со ссылкой на главу Киевского района Донецка Валентина Левченко.

«На момент отключения электроэнергии, под землей находились 203 горняка. Для того чтобы поднять их на поверхность, мы подключили электрогенераторы шахты Засядько и ВГСЧ. Также Кировские электросети включили «резервную бронь», чтобы запитать бытовой комплекс шахты и дать возможность горнякам помыться и согреться», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подъем горняков осуществляется одной клетью по 10 человек. «За время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди. Мы постараемся в сжатые сроки их эвакуировать», — подчеркнул Левченко.

В свою очередь в пресс-службе донецкой мэрии отметили, что украинские силовики в ночь с 30 на 31 января подвергли обстрелу Киевский район столицы, зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда. «По улице Путиловская, 116, зафиксировано повреждение остекления, по улице Листопрокатчиков, 15, попадание в многоэтажный дом, переулок Обский, 17 попадание во двор, повреждено остекление и линии электропередачи, зафиксировано прямое попадание в крышу СТО по пересечению улицы Светлова и проспекта Партизанский», — добавили там.