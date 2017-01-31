Теннис — страшная сила

Еще
12:54 31.01.2017
Новость часа
12:15
Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны
Пришлите свою новость!
12:41
В Смольном объяснили "сенсационное" исполнение бюджета Петербурга в 2016 году
12:37
"Квадрат.ру": Финны продали склады на Колтушском шоссе
12:30
Полтавченко - чиновникам: Меня обманывать не нужно, я все равно узнаю и накажу
12:29
Путин сменил главу службы по военно-техническому сотрудничеству
12:15
Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны
12:06
Минтруд отложил решение по единовременной выплате из маткапитала
11:58
В Орловском пруду нашли тело пропавшего ребенка
11:49
Чемпион Олимпиады в Сочи Труненков дисквалифицирован на 4 года
11:47
Две трети беженцев, приехавших в Финляндию как дети, оказываются совершеннолетними
11:32
В Донецке из обесточенной шахты эвакуируют 200 шахтеров
11:30
"Квадрат.ру": Три долгостроя сдадут в Ленобласти до конца года
11:25
Societe Generale прогнозирует падение доллара ниже 50 рублей
11:20
Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета?
11:05
Петербургского бизнесмена поймали на отмывании почти 50 млн рублей
10:58
СМИ: Минфин предложил девальвировать курс рубля на 10 процентов
10:54
Пропавшего в Стрельне ребёнка ищут вторые сутки
10:50
Число просроченных автокредитов в РФ выросло за год на 17 процентов
10:45
Депозиты принесли бюджету Петербурга более 5 млрд рублей
10:36
Пожар на химзаводе на западе Финляндии тушили сутки
10:32
Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора
10:30
"Квадрат": На строительном рынке Петербурга произошла смена лидеров
10:26
В Смольном попрощались с вице-губернатором Казанской
10:21
Смольный отчитался об исполнении бюджета в 2016 году
10:20
Петербуржец сообщил о похищении человека на парковке «Окея» на Космонавтов
10:19
Майору отдела «Запад» ГУСБ в Петербурге порвали горло, а министр МВД решил упразднить подразделение
10:15
Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами
10:09
Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга
10:03
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
09:57
Петербуржец «заправил» машину наркотиками
09:49
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
09:41
Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова
09:25
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
09:17
На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод
09:09
В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч
09:01
Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины
08:53
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
08:45
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
08:37
«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом
08:29
В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи
08:21
Deutsche Bank выплатит США $425 млн за вывод из России 10 миллиардов
08:13
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
08:05
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
01:02
КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова
00:32
Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя
00:24
Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы
00:11
Биржи США упали
00:07
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
30/01
С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения
30/01
СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету
30/01
Белый дом обвинил демократов в создании помех правительству Трампа
30/01
Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела
30/01
Порошенко прервал визит в ФРГ из-за Авдеевки
30/01
Обама поддержал протесты в США
30/01
"Арсенал" встретится в Кубке Англии с командой пятого дивизиона
30/01
Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон
30/01
Microsoft решила занять 14 млрд долларов на облигациях
30/01
Трамп вернул ЦРУ в Совет национальной безопасности
30/01
Футбольные клубы "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018
30/01
Мужчина отдал полмиллиона лжеэкстрасенсам с телевидения
30/01
Глава МИД Франции: Миграционный указ Трампа опасен
30/01
В Ленобласти количество заболевших ОРВИ превысило 11,5 тысяч человек
30/01
Трамп подписал указ о смягчении мер госрегулирования экономики США
30/01
Банк Natwest ещё раз заявил, что не будет закрывать счета RT
30/01
На главного палача ИГ устроили засаду. Он убит ножами
30/01
Литва передумала забирать у России Калининград
30/01
Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка
30/01
Вероника Скворцова: 95% детей, рожденных с помощью ЭКО, здоровы
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
31.01.2017 11:56
0 Комментариев

Теннис — страшная сила

Состав стартовавшего 30-го января St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 способен удовлетворить вкус не только любителей тенниса, но и ценителей женской красоты. «Фонтанка» рассказывает и показывает самых видных (во всех смыслах) участниц турнира.
Теннис — страшная сила

Призовой фонд St. Petersburg Ladies Trophy, стартовавшего на Крестовском острове накануне, остался прежним — 753 тысячи долларов. Тем удивительнее, что организаторам удалось собрать в разы более сильный состав по сравнению с первым турниром в 2016 году. Тогда лучшей была швейцарка Белинда Бенчич, занимавшая на тот момент 14-ю строчку рейтинга WTA (женская теннисная ассоциация). Теперь же картина совершенно иная: сразу три представительницы из топ-10 и действующая финалистка турнира Большого шлема — настолько сильного женского состава Петербург не видел никогда. «Фонтанка» представляет женский теннис во всей красе.

Симона Халеп

 

La multi ani Romania 🤗

Фото опубликовано Simona Halep (@simonahalep)

Первая ракетка St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 и четвертый номер мирового рейтинга. Представительница Румынии Симона Халеп разбила немало мужских сердец, решившись 8 лет назад на операцию по уменьшению груди: с пятого размера на второй. Естественно, ради тенниса.

«Решение об операции далось мне непросто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе», – комментировала тогда свое решение Халеп. 

С тех пор матчи с ее участием стали менее гипнотизирующими, зато результаты действительно пошли вверх. Халеп — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2014), победительница 14 турниров WTA в одиночном разряде. Так что, может быть, она была и права, но почему-то все равно немного жаль.

Доминика Цибулкова

Очаровательная представительница Словакии — победительница финального турнира WTA — 2016 в одиночном разряде, финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014), победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде.

Несмотря на все свои достижения, как профессиональная спортсменка Цибулкова довольно скромна.

«Я никогда не считала себя таким уж классным игроком. Не то чтобы это прямо было проблемой, но тренеру, скажем, постоянно приходилось как-то дополнительно меня настраивать», – говорила она после сенсационной победы в 2016 году на финальном турнире  WTA.

Профессиональная скромность не мешает ей регулярно радовать читателей мужских журналов откровенными фотосессиями. Так сразу и не поверишь, что рост у этой блондинки всего 161 сантиметр.

Светлана Кузнецова

Пока нет Шараповой, по-прежнему дисквалифицированной за мельдоний, уроженка Санкт-Петербурга — лучшая российская теннисистка в туре. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2004 и Открытый чемпионат Франции – 2009), победительница 33 турниров WTA (17 — в одиночном разряде), бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде — Кузнецова еще из того поколения, когда российский женский теннис был лучшим в мире.

У Кузнецовой сложные отношения с родным городом (в начале карьеры здесь не нашлось желающих помогать ей), и она никогда не скрывала этого, но в последнее время в ее интервью и соцсетях появляется все больше теплых слов о Санкт-Петербурге.

 

Пока, родной. Скоро увидимся. ❤️✈️ #санктпетербург #любимыйгород //see you soon my love my Saint-P.

Фото опубликовано Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27)

Видимо, былые обиды потихоньку остаются в прошлом.

Кузнецова не большой любитель фотосессий, и зря.

Винус Уильямс

Старшая из сестер Уильямс пока не входит в топ-10 мирового рейтинга, однако на  St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 именно она будет главным хедлайнером.

 

#thursday

Фото опубликовано Venus Williams (@venuswilliams)

Винус — пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница US Open в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз в одиночном разряде), победительница итогового турнира WTA 2008 года, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде), обладательница «карьерного» Большого шлема в женском парном разряде (всего 14 титулов). Большей части своих побед Винус добилась в начале 2000-х. 

Затем был довольно продолжительный спад. Последние три-четыре года старшая Уильямс  постепенно возвращается на вершину мирового тенниса. Очередное подтверждение тому, что у 36-летней спортсменки еще не все позади, произошло буквально на прошлой неделе: Винус дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила, наверное, единственному  человеку в мире, кто мог ее остановить в тот момент — своей сестре.

 

And what a beautiful year it has been...more to come! @elevenbyvenus @serenawilliams

Фото опубликовано Venus Williams (@venuswilliams)

В этом смысле организатору St. Petersburg Ladies Trophy компании «Формула-ТХ» крупно повезло: второй турнир подряд они получают топового теннисиста на пике формы. На мужском St. Petersburg Open — 2016 это был Стэн Вавринка, который приехал в Северную столицу в качестве действующего чемпиона US Open. Теперь это Винус Уильямс.

Где и когда их можно увидеть

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля на «СИБУР Арене». До стадиона с 10:00 и до 21:30 ходят автобусы, которые ждут зрителей напротив входа в парк аттракционов. Расценки по-прежнему очень приятные: минимальная цена проходок на матчи первого и второго круга всего 100 рублей, третьего и четвертого — 150, четвертьфиналов — 250, полуфиналов — 300, финала — 450 рублей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22

«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat

16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Чемпион Олимпиады в Сочи Труненков дисквалифицирован на 4 года
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
"Арсенал" встретится в Кубке Англии с командой пятого дивизиона
Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
Агент Ломбертса: Информация о предложении "Вест Бромвича" - неправда
«Петровский» готовится к играм
Теннис — страшная сила
Как «Зенит» будет догонять «Спартак»
«Я не продаю родину, я ищу возможность соревноваться»
Как собрать стадион?
«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег
Что нам рассказали о «Зените»
Вся надежда на киберфутбол
Как победить СКА
Куда пропадают воспитанники «Зенита»?
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны

Сергей Николаев

Игра в классиков: прогулка по «университетам» Чехова, Толстого, Достоевского

пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
ГК «Эталон»
18.04.2016 12:22
«ЛенСпецСМУ-Комфорт» – лучшая строительная компания среднего и малого бизнеса
15 апреля состоялось торжественная церемония награждения победителей ежегодного профессионального конкурса «Строитель года – 2015». Лучшей компанией в сфере малого и среднего бизнеса было признано ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» (входит в ГК «Эталон»)
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.