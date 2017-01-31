Теннис — страшная сила

Состав стартовавшего 30-го января St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 способен удовлетворить вкус не только любителей тенниса, но и ценителей женской красоты. «Фонтанка» рассказывает и показывает самых видных (во всех смыслах) участниц турнира.

Призовой фонд St. Petersburg Ladies Trophy, стартовавшего на Крестовском острове накануне, остался прежним — 753 тысячи долларов. Тем удивительнее, что организаторам удалось собрать в разы более сильный состав по сравнению с первым турниром в 2016 году. Тогда лучшей была швейцарка Белинда Бенчич, занимавшая на тот момент 14-ю строчку рейтинга WTA (женская теннисная ассоциация). Теперь же картина совершенно иная: сразу три представительницы из топ-10 и действующая финалистка турнира Большого шлема — настолько сильного женского состава Петербург не видел никогда. «Фонтанка» представляет женский теннис во всей красе.

Симона Халеп

La multi ani Romania 🤗 Фото опубликовано Simona Halep (@simonahalep) Дек 1 2016 в 2:57 PST

Первая ракетка St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 и четвертый номер мирового рейтинга. Представительница Румынии Симона Халеп разбила немало мужских сердец, решившись 8 лет назад на операцию по уменьшению груди: с пятого размера на второй. Естественно, ради тенниса.

«Решение об операции далось мне непросто, но не представляю, как с такой грудью достичь больших результатов в теннисе», – комментировала тогда свое решение Халеп.

С тех пор матчи с ее участием стали менее гипнотизирующими, зато результаты действительно пошли вверх. Халеп — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2014), победительница 14 турниров WTA в одиночном разряде. Так что, может быть, она была и права, но почему-то все равно немного жаль.

Доминика Цибулкова

Очаровательная представительница Словакии — победительница финального турнира WTA — 2016 в одиночном разряде, финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014), победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде.

Несмотря на все свои достижения, как профессиональная спортсменка Цибулкова довольно скромна.

«Я никогда не считала себя таким уж классным игроком. Не то чтобы это прямо было проблемой, но тренеру, скажем, постоянно приходилось как-то дополнительно меня настраивать», – говорила она после сенсационной победы в 2016 году на финальном турнире WTA.

Профессиональная скромность не мешает ей регулярно радовать читателей мужских журналов откровенными фотосессиями. Так сразу и не поверишь, что рост у этой блондинки всего 161 сантиметр.

ME for #BREAK 📸 photographed by @branislavsimoncik #BREAKmagazine #trpasličiamodelka nikdy sa netreba brat az moc vazne ;) my favorite photoshoot ever! Фото опубликовано Dominika Cibulkova (@domicibulkova) Фев 13 2016 в 9:03 PST

Светлана Кузнецова

Пока нет Шараповой, по-прежнему дисквалифицированной за мельдоний, уроженка Санкт-Петербурга — лучшая российская теннисистка в туре. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США – 2004 и Открытый чемпионат Франции – 2009), победительница 33 турниров WTA (17 — в одиночном разряде), бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде — Кузнецова еще из того поколения, когда российский женский теннис был лучшим в мире.

У Кузнецовой сложные отношения с родным городом (в начале карьеры здесь не нашлось желающих помогать ей), и она никогда не скрывала этого, но в последнее время в ее интервью и соцсетях появляется все больше теплых слов о Санкт-Петербурге.

Видимо, былые обиды потихоньку остаются в прошлом.

Кузнецова не большой любитель фотосессий, и зря.

Винус Уильямс

Старшая из сестер Уильямс пока не входит в топ-10 мирового рейтинга, однако на St. Petersburg Ladies Trophy — 2017 именно она будет главным хедлайнером.

#thursday Фото опубликовано Venus Williams (@venuswilliams) Окт 27 2016 в 5:36 PDT

Винус — пятикратная победительница Уимблдонского турнира и двукратная победительница US Open в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз в одиночном разряде), победительница итогового турнира WTA 2008 года, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, победительница 71 турнира WTA (49 — в одиночном разряде), обладательница «карьерного» Большого шлема в женском парном разряде (всего 14 титулов). Большей части своих побед Винус добилась в начале 2000-х.

Затем был довольно продолжительный спад. Последние три-четыре года старшая Уильямс постепенно возвращается на вершину мирового тенниса. Очередное подтверждение тому, что у 36-летней спортсменки еще не все позади, произошло буквально на прошлой неделе: Винус дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила, наверное, единственному человеку в мире, кто мог ее остановить в тот момент — своей сестре.

And what a beautiful year it has been...more to come! @elevenbyvenus @serenawilliams Фото опубликовано Venus Williams (@venuswilliams) Янв 28 2017 в 5:08 PST

В этом смысле организатору St. Petersburg Ladies Trophy компании «Формула-ТХ» крупно повезло: второй турнир подряд они получают топового теннисиста на пике формы. На мужском St. Petersburg Open — 2016 это был Стэн Вавринка, который приехал в Северную столицу в качестве действующего чемпиона US Open. Теперь это Винус Уильямс.

Где и когда их можно увидеть

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля на «СИБУР Арене». До стадиона с 10:00 и до 21:30 ходят автобусы, которые ждут зрителей напротив входа в парк аттракционов. Расценки по-прежнему очень приятные: минимальная цена проходок на матчи первого и второго круга всего 100 рублей, третьего и четвертого — 150, четвертьфиналов — 250, полуфиналов — 300, финала — 450 рублей.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»