Societe Generale прогнозирует падение доллара ниже 50 рублей

Аналитики Societe Generale ожидают, что российская валюта может опуститься ниже 50 рублей за доллар в случае ослабления санкций.

Как сообщает RNS со ссылкой на Bloomberg, эксперты отмечают, что в этом случае ЦБ России будет вынужден абсорбировать лишнюю валютную ликвидность, чтобы избежать излишнего укрепления рубля.

«Дальнейшее укрепление рубля выльется в нарастающее сопротивление со стороны экспортеров и правительства», — считает аналитик Промсвязьбанка Сергей Наркевич.

25 января Минфин России сообщил, что Банк России с февраля 2017 года начнет операции по купле-продаже валюты на валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».