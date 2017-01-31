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31.01.2017 11:48
Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса
Где взять машину на час? И что будет, если через час арендованный автомобиль окажется на окраине города без номеров и с помятым боком? В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] корреспондент "Фонтанки" Николай Кудин на схеме разъясняет, как работает новый городской сервис.
Подробно о появлении в Петербурге нового сервиса по прокату автомобилей читайте в материале Николая Кудина "Петербург укладывают на каршеринг".
Аудиоподкаст эфира:
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