Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса

31.01.2017 11:48

Фото: Сергей Николаев

Где взять машину на час? И что будет, если через час арендованный автомобиль окажется на окраине города без номеров и с помятым боком? В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] корреспондент "Фонтанки" Николай Кудин на схеме разъясняет, как работает новый городской сервис.