Полтавченко: Кого будем наказывать за исполнение бюджета?

Исполнение бюджета Петербурга по итогам 2016 года прокомментировал губернатор Георгий Полтавченко. На заседании регионального правительства 31 января он в целом остался доволен услышанным, однако пригрозил подчиненным наказанием за неэффективную работу впредь.

Оперативные данные по доходам и расходам Петербурга в 2016 году озвучил глава комитета финансов Алексей Корабельников. Как уже сообщала "Фонтанка", при доходе в 476,7 млрд рублей расходы составили 496,5 млрд рублей. Кредиты в минувшем году не привлекались; госдолг, который на 1 января 2017 года составлял 13,7 млрд рублей, сократился на 973 млн рублей.

"Исполнение бюджета по расходам является самым высоким за последние пять лет",- отметил Корабельников.

Между тем главу комитета финансов на заседании правительства упрекнули в том, что освоение бюджетных средств "ускоряется" лишь к концу года. Чиновник пообещал подтянуть качество финансового менеджмента.

Губернатор Полтавченко в целом остался доволен бюджетной ведомостью, хотя нарекания все-таки есть.

"Серьезно поработали все эти годы. Результат неслучайный", – заявил Полтавченко и следом обратился к Корабельникову с вопросом: "Кого будем наказывать за неэффективную работу по исполнению бюджета?"

Глава комитета финансов с улыбкой ответил: "У меня предложений нет". Полтавченко сказал, что он вынужден с этим согласиться.

"Но это не значит, что никого не накажем попозже. По итогам первого квартала, например", – резюмировал губернатор.