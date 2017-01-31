Видео похищения у «Окея»: злоумышленники задержаны

Двое злодеев, вечером 30 января похитившие мужчину у «Окея» на проспекте Космонавтов, задержаны.

В Петербурге задержаны двое злоумышленников, которые вечером 30 января похитили мужчину у магазина «Окей» на проспекте Космонавтов, у дома №45.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь с 30 на 31 января уголовный розыск Московского района задержал двоих подозреваемых. Розыску преступников помогла видеозапись похищения, оперативно предоставленная службой безопасности торгового центра «Окей».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, причиной похищения послужили долги потерпевшего.

Напомним, около 21:30 30 января на парковке у гипермаркета «Окей» на проспекте Космонавтов, 45, двое преступников и набросились на стоящего у входа мужчину, оглушили его ударом по голове, затолкали в салон авто и уехали.