На что реально влияют влиятельные петербуржцы

31.01.2017 12:13

В течение недели "Фонтанка" вместе с журналом "Город 812" публикует рейтинги самых влиятельных петербуржцев. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсудили, как оказаться в одном из этих списков, какое место в рейтинге влиятельности горожан занимал в середине 90-х Владимир Путин и почему первое место - всегда за губернатором.