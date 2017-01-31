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31.01.2017 12:13
На что реально влияют влиятельные петербуржцы
В течение недели "Фонтанка" вместе с журналом "Город 812" публикует рейтинги самых влиятельных петербуржцев. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] обсудили, как оказаться в одном из этих списков, какое место в рейтинге влиятельности горожан занимал в середине 90-х Владимир Путин и почему первое место - всегда за губернатором.
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] главред журнала "Город 812" Сергей Балуев обсуждает рейтинги самых влиятельных горожан, чиновников и депутатов вместе с парламентарием Максимом Резником, который по результатам голосвания занял в рейтинге наиболее влиятельных депутатов ЗакСа почетное четвертое место.
Аудиоподкаст полной версии программы "Город 812" от 31.01.2017:
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