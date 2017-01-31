Петербургского бизнесмена поймали на отмывании почти 50 млн рублей

Гендиректор петербургской фирмы, подозреваемый в мошенничестве,стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему предъявляют незаконную легализацию почти 50 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов 30 января возбудили уголовное дело об отмывании крупной суммы денег. Фигурантом оказался 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве. Мужчина, как полагает следствие, в феврале 2014 года похитил с расчетного счета организации 49 200 000 рублей. Злоумышленник разработал финансовую схему и к апрелю того же года легализовал миллионы через цепочку подставных фирм-однодневок.

Предположительно, действовал нечистый на руку бизнесмен не один. Но пока его компаньонов не нашли.