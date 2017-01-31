СМИ: Минфин предложил девальвировать курс рубля на 10 процентов

Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов.

Об этом во вторник, 31 января, сообщает газета «Коммерсантъ».

Ведомство произвело расчеты ожидаемого курса рубля после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. При цене нефти в 40 долларов за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, дефицит федерального бюджета — 3,1 процента ВВП, из резервных фондов будет изъято 1,8 триллиона рублей.

При текущей стоимости сырья в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5 процента ВВП, трата резервных фондов — 464 миллиарда рублей.

«При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7 процента ВВП, резервный фонд пополнится на 241 миллиард рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10 процентов и составить 64,9 рубля за доллар», — пишет издание.

В Минфине считают, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов и выше. В условиях управляемой девальвации рубля бюджет полностью балансируется при цене нефти 61 доллар.

26 января аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.

За день до этого финансовое ведомство объявило о начале с февраля 2017 года операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Доходы от экспорта нефти занимают в федеральном бюджете России на 2017 год около 37 процентов. Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в 40 долларов за баррель.