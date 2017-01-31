Пропавшего в Стрельне ребёнка ищут вторые сутки

Молния: тело мальчика нашли

Поиски пропавшего в Стрельне мальчика возобновились утром 31 января. Водолазы с началом светового дня продолжили обследовать Орловский пруд

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сегодня в 10 часов утра возобновились поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Петродворцовом районе. Школьник 29 января пошел погулять, но так и не вернулся. Так как последний раз подростка видели около Орловского пруда, то основным поисковые работы развернулись у водоема. 30 января парк у пруда прочесывали 150 человек. В тоже самое время водолазы МЧС обследовали дно водоема. Работы пришлось прервать, когда зашло солнце.