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31.01.2017 10:45

Депозиты принесли бюджету Петербурга более 5 млрд рублей

519 млрд рублей разместил на банковских депозитах в 2016 году комитет финансов Петербурга. Об этом на заседании регионального правительства 31 января сообщил председатель ведомства Алексей Корабельников.

По словам чиновника, при средней ставке 10,2 процента годовых  доходы от размещения временно свободных средств на банковских счетах в минувшем году составили 5 млрд 593 млн рублей. Это на 14 млн меньше, чем  в 2015 году.  

Напомним, доходы бюджета Петербурга в 2016 году составили 476, 7 млрд рублей. Расходная часть исполнена в сумме 496,5 млрд рублей.

 

 


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