Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора

Городу не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора РПЦ, считает глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. Он заявил об этом журналистам перед заседанием правительства 31 января.

"С учетом количества людей, с учетом того, что это одна из крупнейших организаций, я бы не спешил. Но это мое мнение, решение принимает правительство",- отметил чиновник.

По словам Сухенко, он надеется, что ещё год музей проработает с тем же коллективом. Что же касается тех сотрудников, которые после передачи собора останутся без работы, то об их судьбе глава комитета высказался пространно: "Все будет зависеть от людей, но готовых 150 вакансий в музеях у нас нет".