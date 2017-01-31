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31.01.2017 10:32
8 Комментариев

Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора

Городу не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора РПЦ, считает глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. Он заявил об этом журналистам перед заседанием правительства 31 января.

"С учетом количества людей, с учетом того, что это одна из крупнейших организаций, я бы не спешил. Но это мое мнение, решение принимает правительство",- отметил чиновник.

По словам Сухенко, он надеется, что ещё год музей проработает с тем же коллективом. Что же касается тех сотрудников, которые после передачи собора останутся без работы, то об их судьбе глава комитета высказался пространно: "Все будет зависеть от людей, но готовых 150 вакансий в музеях у нас нет".

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.


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комментарии пользователей (8)
shurka
31 января 2017 г. 12:37
Что такое ВР? Верховная Рада, Военная разведка, British Petrolium и т.д.?
jukigor
31 января 2017 г. 12:33
Fatum Mihailov: правильно. людей, независимо от взглядов, весьма "покорёбило" от
слепого "одобрямса"
Uliss
31 января 2017 г. 12:31
Может вообще продать его ВР...или Ватикану ? За хорошие деньги ?
Fatum Mihailov
31 января 2017 г. 12:12
Страсти по Исаакию или когда услужливый дурак опаснее врага... Еще немного и в Питере "майданутые" провокаторы при поддержке антипутинской оппозиции попытаются организовать политический шабаш в самых худших большевистских традициях 17-го года. Неужели было непонятно Смольному, что слепой "одобрямс" в передаче Исаакия РПЦ сыграет злую шутку против московских и прочих закоперщиков этого непродуманного и поспешного "блицкрига"? Пока не поздно, Кремлю надо принимать верное политическое решение — или объявить мораторий, или проводить городской референдум. А не то еще одни "услужливые дураки" в лице милоновых своими уже анонсированными крестными ходами закошмарят обстановку до невозможности...
Udel
31 января 2017 г. 12:09
НеТара-пися? Обратный отсчет уже идет...
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