Глава комитета по культуре: Я бы не торопился с передачей Исаакиевского собора
Городу не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора РПЦ, считает глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко. Он заявил об этом журналистам перед заседанием правительства 31 января.
"С учетом количества людей, с учетом того, что это одна из крупнейших организаций, я бы не спешил. Но это мое мнение, решение принимает правительство",- отметил чиновник.
По словам Сухенко, он надеется, что ещё год музей проработает с тем же коллективом. Что же касается тех сотрудников, которые после передачи собора останутся без работы, то об их судьбе глава комитета высказался пространно: "Все будет зависеть от людей, но готовых 150 вакансий в музеях у нас нет".
Справка:
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.
Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.
28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.