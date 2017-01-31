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31.01.2017 10:21

Смольный отчитался об исполнении бюджета в 2016 году

Доход бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году составил 476,7 млрд  рублей, расходы – 496,5 млрд рублей. Дефицит 19,9 млрд рублей. Цифры об исполнении прошлогоднего бюджета во вторник, 31 января, на заседании регионального правительства озвучил глава комитета финансов СПб Алексей Корабельников.

Более 95 процентов дохода – собственные средства, еще 4,9 процента в корзине бюджета составили поступления из федерального бюджета. 

Главным источником поступления остаются налог на доходы физических лиц (41,8 процента) и налог на прибыль организаций (26,5 процента).

Предполагалось, что бюджет Петербурга в 2016 году должен был составить 447,9 млрд рублей. Корабельников уточнил, что темп роста превысил 108 процентов.

Исполнение по бюджетным обязательствам -  99,9 процента. Львиная доля расходов (93,6 процента) приходится на исполнение программ. В 2016 году Смольный потратил меньше, чем планировал. В утвержденном на год бюджете расходная часть должна была составить 506,5 млрд рублей. После корректировки – 510,5 млрд рублей. В итоге уложились в 496,5 млрд рублей. 

Практически нетронутым в 2016 году остался Резервный фонд правительства Петербурга, который составлял 3,3 млрд рублей. Освоено 11,9 процента (0,4 млрд рублей). Председатель комитета финансов напомнил, что расходование средств из региональной "кубышки" "носит заявительный характер".


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Северо-Западный банк Сбербанка совместно с СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (СПб ГУП «ГУИОН»; Предприятие) разработали методику оценки рыночной стоимости залоговых встроенных нежилых помещений.
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27.01.2017 15:09
Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
25 января 2017 года Газпромбанк аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
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