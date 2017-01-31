Петербуржец сообщил о похищении человека на парковке «Окея» на Космонавтов

Петербуржец сообщил о мужчине, которого силой затолкали в автомобиль на парковке «Окея» в Московском районе в понедельник вечером. Полиция подозревает похищение.

Как стало известно «Фонтанке», 30 января в полицию позвонил петербуржец, который рассказал, что в тот же день, около половины десятого вечера, на парковке у гипермаркета «Окей» на проспекте Космонавтов, 45, затормозил серый Hyundai Solaris. По словам звонившего, из автомобиля выскочили двое и набросились на стоящего у входа мужчину. Злоумышленники якобы оглушили его ударом по голове, затолкали в салон и уехали. Случайный свидетель добавил, что машина уехала в сторону Софийской.

Полиция усмотрела в случившемся признаки преступления. По подозрению в похищении человека серый Hyundai Solaris объявлен в розыск.