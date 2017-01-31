Майору отдела «Запад» ГУСБ в Петербурге порвали горло, а министр МВД решил упразднить подразделение

Заместитель начальника отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ранен в ходе драки, которая произошла в ночном клубе в Московском районе.

По информации «Фонтанки», в ночь на 28 января в ночном клубе «Папанин» на Московском проспекте, 111, шумно прошла очередная вечеринка: в драке получил удар в горло «розочкой» от бутылки 38-летний заместитель начальника отдела «Запад» ГУСБ МВД майор полиции Сергей Верхорубов. В результате травмы его госпитализировали. При выезде стражей порядка на место происшествия был задержан один из участников побоища, а после – возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Одному из участников драки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Последнее говорит о том, что если бы майор Верхорубов был прав, то вряд ли фигурант отделался бы подпиской.

При этом, по данным «Фонтанки», накануне драки, 27 января, министр МВД Владимир Колокольцев провел в Москве совещание, на котором заявил о том, что в 2017 году Главное управление собственной безопасности его ведомства подвергнется реорганизации. Так, окружные подразделения ГУСБ, которые остались после упразднения окружных главков МВД в 2015 году, будут упразднены, в том числе и отдел «Запад» ГУСБ. Сотрудники последнего должны войти в состав Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, где вновь появятся отделы собственной безопасности.

В контексте этого надо вспомнить, что отдел «Запад» ГУСБ МВД является последние пару месяцев абсолютным ньюсмейкером среди полицейских структур Петербурга и Ленобласти. Так, все помнят, как в декабре 2016 года сотрудниками отдела «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти и Следственного комитета города был задержан за взятку в сто миллионов начальник этого ведомства полковник Тимченко, а через две недели те же сотрудники взяли помощников отдела «Запад» за вымогательство также ста миллионов, правда, в рамках другого дела. После чего написали рапорта на увольнение из органов заместитель начальника отдела «Запад» Дячук и самый активный оперативник Федосов. После этого руководителями отдела «Запад» остались и. о. начальника полковник Мантуш и его заместитель майор Верохорубов. На сегодняшний день полковник Мантуш находится на больничном, а майор Верхорубов недавно переведен из реанимации в общую палату. По данным «Фонтанки», по этому поводу в ГУ МВД уже нехорошо шутят: «Возможно, министр ничего и не успеет реорганизовать – они (сотрудники отдела «Запад». – Прим. ред.) сами себя изведут».