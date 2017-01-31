Авторынок выезжает из кризиса

Автозаводы и импортеры хотят в 2017 года выпустить и продать петербуржцам на 10% больше машин, чем годом ранее. Но дилеры стремительного восстановления спроса не обещают.

2016 год оказался для петербургского авторынка не таким провальным, как опасались его участники. Как следует из отчета «Auto-Dealer-СПб», продажи дилеров сократились всего на 4% – до 119,5 тыс. машин. Годом ранее спрос просел сразу на 35%.

Причем, если из десятки самых продаваемых марок в 2015-м положительную динамику показал только Hyundai, то в 2016-м дела в гору пошли сразу у пятерых игроков – Lada, Skoda, Toyota и Ford.

По словам участников рынка, выйти в плюс удалось, прежде всего, тем, кто выпустил на рынок новинки. Например, более чем в два раза нарастил продажи премиальный бренд Jaguar, что дилеры этой марки приписывают успеху нового кроссовера F-Pace. Среди дорогих брендов неплохо шли также дела у Lexus, который увеличил объемы реализации на 38%. Зато Cadillac и Porsche, демонстрировавшие положительную динамику в 2015 году, в 2016-м недосчитались клиентов.

Обновление модельного ряда пошло на пользу и массовому сегменту. К примеру, спрос на автомобили Hyundai вырос на 31% во многом благодаря кроссоверу Creta, Lada улучшила результат на 26% благодаря Vesta и X-Ray. Kia и Renault продолжили падение, хотя и не такими темпами, как годом ранее. Стимулировать спрос помогли программы господдержки — прежде всего, скидки при сдаче в зачет старого автомобиля и льготные кредиты.

В среднем сегменте вернуть внимание потребителей удалось таким маркам, как Subaru (+16%), Suzuki (+6%), Ford (+6%), Toyota (+5%). VW и Mercedes-Benz не вышли в плюс, но теряли клиентов не так сильно, как годом ранее. Часть потребителей после резкого скачка цен смирились с новой стоимостью, но низкая доступность банковских кредитов является препятствием для дальнейшего восстановления рынка.

В последние месяцы 2016 года в конце кризисного туннеля забрезжил свет. По итогам ноября дилеры зафиксировали увеличение спроса на 4% к аналогичному периоду 2015 года, что стало лучшим результатом за последние два года. В декабре повышение составило символический 1%, но все-таки жители Северной столицы покупали машины более охотно, чем россияне в целом — общероссийские показатели после ноябрьского улучшения снова пошли вниз.

Январские итоги пока не позволяют однозначно судить, что тренд к восстановлению продолжится, отмечают дилеры. «По количеству обращений у нас самые плохие результаты за последние пять лет. Думаю, причина в укреплении рубля – покупатели ждут снижения цен или не хотят тратить валютные накопления при таком курсе», – рассказал «Фонтанке» вице-президент Российской ассоциации автодилеров и глава автодилера «Феникс Моторс» (бренды Suzuki и Audi) Вячеслав Жигалов.

В «Лада-Центре» зафиксировали рост трафика на 14% к прошлому году, но продажи оказались на уровне 2016-го, говорит управляющий группы Андрей Ивойлов. В салоне «Audi Выборгский» также сообщили, что январские показатели не превысили прошлогодние. «Но по первому месяцу судить сложно, поскольку треть занимают праздники», – комментирует его глава Юрий Терентьев. В холдинге «Максимум» довольны январскими результатами, но конец года называют провальным. «Чтобы декабрь был хуже ноября — давно такого не было», – говорит исполнительный директор Михаил Жуков.

Но импортерам и производителям этих сигналов оказалось достаточно. «В среднем, план продаж на 2017 год, который получили дилеры, на 10% выше чем в прошлом году», – рассказал «Фонтанке» вице-президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов. По словам участников рынка, самые амбициозные планы у Lifan и Mitsubishi (+20%), Hyundai (+15%), Audi (+10%), Lada (+7%). Honda, Suzuki и Ford закладывают рост до 5%.

Оптимизм участников рынка во многом основан на макроэкономических прогнозах. «Сокращение инфляции и укрепление рубля позволяют надеяться на снижение Центробанком ключевой ставки. А в массовом сегменте кредиты — один из основных драйверов продаж, обеспечивающих до 55-60% продаж», – комментирует Андрей Ивойлов.

Удастся ли реализовать эти планы будет зависеть от того, как государство будет поддерживать отрасль. В конце декабря Минпромторг объявил о том, что выделит на эти цели в 2017 году более 60 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. «Однако до сих пор не понятно, каким образом эти средства будут распределять», – комментирует Вячеслав Жигалов. При этом сами импортеры, вероятно, будут сокращать траты на стимулирование продаж. «Будет меньше скидок, в результате фактическая цена вырастет», – говорит Вячеслав Жигалов. Михаил Жуков, напротив, считает что базовые цены будут расти, несмотря на укрепление рубля, но от спецпредложений бренды не откажутся.

Зато у петербургских заводов есть все основания рассчитывать на рост объемов производства, уверены эксперты. По оценке «Auto-Dealer-СПб», в 2016 году с конвейеров предприятий Hyundai, Nissan и Toyota сошло 281 500 автомобилей, что на 9% меньше показателя 2015 года. Но это снижение во многом произошло из-за того, что предприятие Hyundai, на которое приходится 75% всего объема, останавливало конвейер для подготовки к запуску модели Creta, и в результате выпустило на 10% меньше машин, чем год назад.

Зато заводу Nissan удалось на 8% превзойти показатели годичной давности. Рост производства на предприятии связывают с запуском Nissan Qashqai и нового поколения Nissan Murano. В 2017 году тренд на повышение может сохраниться, сообщает пресс-служба Nissan.

Предприятие Toyota в 2016 году произвело на 19% больше машин, чем годом ранее. Прогнозы на 2017 год компания не озвучивает, но об оптимистичном настрое может свидетельствовать тот факт, что в конце 2016 года предприятие вернулось к работе в две смены, объяснив это высоким спросом на Camry и Rav4.

По мнению экспертов, Hyundai за счет Creta сможет нарастить объемы выпуска в пределах 5-10%. Nissan, скорее всего, сохранит производство на уровне прошлого года или незначительно его увеличит. Зато Toyota может увеличить свои показатели на более чем 50%. «В итоге мы получим общий рост производства на 10% или чуть более», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»