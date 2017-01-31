Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами

Гражданского мужа с незарегистрированным ружьем выдала полиции петербурженка в минувший понедельник. Мужчине грозит уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 30 января в полицию поступило сообщение от 28-летней петербурженки. Женщина сообщила, что ее гражданский муж хранит в их квартире на Ленинском проспекте охотничье ружье. Стражи порядка отправились с визитом к паре и обнаружили не только напугавшую женщину двустволку, но и несколько десятков патронов различного калибра, несколько ножей, три кортика и четыре штык-ножа.

Всё оружие изъяли и отправили на экспертизу. 39-летнему мужчине грозит уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.