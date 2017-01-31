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31.01.2017 10:09

Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга

Правительство РФ определило в качестве исполнителя работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив компанию «Стройгазмонтаж», подконтрольную Аркадию Ротенбергу. Сумма контракта составит 16,95 млрд руб., следует из распоряжения правительства.

Согласно документу, опубликованному 31 января, объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 декабря 2019 года. Длина железнодорожного подхода к мосту составляет 18 км.
Минтранс предложил «Стройгазмонтажу» построить железную дорогу к Керченскому мосту после того, как на два объявленных министерством конкурса не было подано ни одной заявки. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, отсутствие заявок связано с тем, что цена контракта составляет 16,9 млрд руб., что ниже рыночной стоимости.

«Стройгазмонтаж» является подрядчиком строительства самого Керченского моста. Цена госконтракта на проектирование и строительство моста составляет 223,1 млрд руб.

 

 

Источник: РБК


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