Петербуржец «заправил» машину наркотиками

Начиненный наркотиками автомобиль обнаружили на стоянке в Красносельском районе Петербурга. Хозяин транспортного средства получил уголовное дело и подписку о невыезде.

Как стало известно «Фонтанке», «ВАЗ 21124» с необычным содержимым нашли сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-следственных мероприятий в полдень 30 января. Осмотрев припаркованный у дома №23 по проспекту Кузнецова автомобиль, стражи порядка обнаружили тайник, в котором оказалось почти 130 граммов психостимулятора. Наркотик был расфасован и, по предварительной информации, предназначался для продажи.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 36-летний владелец транспортного средства «с секретом» находится под подпиской о невыезде.