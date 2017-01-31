Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год

Петербургские автодилеры продали в 2016 году 119,5 тыс. машин, что на 4% меньше, чем годом ранее, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». По сравнению с 2015 годом, когда рынок провалился на 35%, темпы снижения существенно замедлились.

Отчет аналитиков опубликован 31 января. В документе говорится, что одни из самых больших темпов прироста по итогам 2016 года показали премиальные бренды Jaguar (+150%) и Lexus (+38%). Среди демократичных марок лидерами стали Lifan (+44%), Hyundai (+31%) и Lada (+26%). В среднем сегменте вернуть внимание потребителей удалось таким маркам, как Subaru (+16%), Suzuki (+6%), Ford (+6%), Toyota (+5%).

В декабре минувшего года в Северной столице было реализовано 11,7 тыс. автомобилей, что на 1% больше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, рынок демонстрирует положительную динамику уже второй месяц подряд (для сравнения, в ноябре он вырос на 4% к аналогичному месяцу 2015 года).