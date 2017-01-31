Еще
10:16 31.01.2017
Пришлите свою новость!
10:15
Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами
10:09
Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга
10:03
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
09:57
Петербуржец «заправил» машину наркотиками
09:49
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
09:41
Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова
09:25
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
09:17
На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод
09:09
В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч
09:01
Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины
08:53
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
08:45
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
08:37
«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом
08:29
В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи
08:21
Deutsche Bank выплатит США $425 млн за вывод из России 10 миллиардов
08:13
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
08:05
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
01:02
КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова
00:32
Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя
00:24
Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы
00:11
Биржи США упали
00:07
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
30/01
С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения
30/01
СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету
30/01
Белый дом обвинил демократов в создании помех правительству Трампа
30/01
Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела
30/01
Порошенко прервал визит в ФРГ из-за Авдеевки
30/01
Обама поддержал протесты в США
30/01
"Арсенал" встретится в Кубке Англии с командой пятого дивизиона
30/01
Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон
30/01
Microsoft решила занять 14 млрд долларов на облигациях
30/01
Трамп вернул ЦРУ в Совет национальной безопасности
30/01
Футбольные клубы "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018
30/01
Мужчина отдал полмиллиона лжеэкстрасенсам с телевидения
30/01
Глава МИД Франции: Миграционный указ Трампа опасен
30/01
В Ленобласти количество заболевших ОРВИ превысило 11,5 тысяч человек
30/01
Трамп подписал указ о смягчении мер госрегулирования экономики США
30/01
Банк Natwest ещё раз заявил, что не будет закрывать счета RT
30/01
На главного палача ИГ устроили засаду. Он убит ножами
30/01
Литва передумала забирать у России Калининград
30/01
Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка
30/01
Вероника Скворцова: 95% детей, рожденных с помощью ЭКО, здоровы
30/01
Трамп подписал указ о смягчении регулирования малого бизнеса
30/01
США изменили порядок выдачи виз россиянам
30/01
Предложение о слиянии РНБ и РГБ эксперт назвал вредным и аморальным
30/01
Вымогатели 10 млн рублей в Кудрово отпущены под подписку о невыезде
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Банк «Санкт-Петербург» не согласен на условия продажи земли в Каменке для достройки домов ГК «Город»
30/01
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
30/01
“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января
30/01
В Невском районе Петербурга поймали троих похитителей крышек люков
30/01
Институт им. Джанелидзе ждет начала строительства отделения экстренной помощи
30/01
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
30/01
На премию «Нацбест» выдвинута книга о Павленском и Pussy Riot
30/01
Порошенко призвал немецких бизнесменов побыстрее скупать Украину
30/01
Число преступлений россиян в Финляндии упало до рекордного минимума
30/01
Ту-22М3 вновь отбомбились по террористам в Сирии
30/01
Ryanair готов ужесточить правила провоза ручной клади
30/01
Фондовый рынок США открылся в минусе
30/01
В Мурино и Буграх стали меньше покупать квартиры-студии
30/01
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
30/01
Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек
30/01
Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции
30/01
Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа
30/01
Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка
30/01
В Стамбуле в ресторане была стрельба
30/01
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
31.01.2017 09:49

Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год

Петербургские автодилеры продали в 2016 году 119,5 тыс. машин, что на 4% меньше, чем годом ранее, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». По сравнению с 2015 годом, когда рынок провалился на 35%, темпы снижения существенно замедлились.

Отчет аналитиков опубликован 31 января. В документе говорится, что одни из самых больших темпов прироста по итогам 2016 года показали премиальные бренды Jaguar (+150%) и Lexus (+38%). Среди демократичных марок лидерами стали Lifan (+44%), Hyundai (+31%) и Lada (+26%). В среднем сегменте вернуть внимание потребителей удалось таким маркам, как Subaru (+16%), Suzuki (+6%), Ford (+6%), Toyota (+5%).

В декабре минувшего года в Северной столице было реализовано 11,7 тыс. автомобилей, что на 1% больше, чем за тот же период годом ранее. Таким образом, рынок демонстрирует положительную динамику уже второй месяц подряд (для сравнения, в ноябре он вырос на 4% к аналогичному месяцу 2015 года).

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей
Петербурженка заявила о пропаже пистолета после ДТП
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.