Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова

Одну из московских улиц назовут в честь погибшего в Турции посла Андрея Карлова, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы 31 января.

Отмечается, что сейчас это Проектируемый проезд №1968, расположенный между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Добавляется, что также в честь дипломата будет названа школа №648 на севере Москвы, где он учился. На данном этапе здесь создана экспозиция, посвящённая Карлову. МИД России "планирует взять шефство над этим учебным заведением".

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".