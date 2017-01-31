У петербуржца отобрали две сотни сантехнических кранов

Две сотни сантехнических кранов похитили в Петербурге в минувший понедельник. Их владелец рассчитывал подзаработать, продавая инженерные изделия в Интернете.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 января в полицию с заявлением обратился работник одной из петербургских строительных фирм, продававший в Интернете списанные компанией пресс-фитинги, каковых у него набралось две с лишим сотни. Его торговля не задалась: на АЗС в 1-м Верхнем переулке на Парнасе неизвестные без боя забрали все 220 кранов и скрылись на автомобиле «ВАЗ».

Проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.