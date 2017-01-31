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ЖКХ
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31.01.2017 09:17
1 Комментариев

На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга. По утверждению очевидцев, из-за прорыва магистрального трубопровода ограничено движение.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», информация о технологическом нарушении на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм на пересечении улиц Оптиков и Гаккелевской поступила в районе шести часов утра 31 января. На период локализации вытекания 22 жилых здания были переведены на пониженные параметры теплоснабжения. В настоящее время дома запитываются по постоянной схеме, заверили в пресс-службе.

По данным энергетиков, на полное восстановление уйдут сутки. Очевидцы предупреждают, что поворота с Гаккелевской на Оптиков в данный момент нет.

 

 


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комментарии пользователей (1)
Jorgen
31 января 2017 г. 09:20
Как же, этот трубопровод дак долго и упорно ремонтировали чуть ли не 2 года и он уже лопнул?
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