На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла в Приморском районе Петербурга. По утверждению очевидцев, из-за прорыва магистрального трубопровода ограничено движение.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», информация о технологическом нарушении на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм на пересечении улиц Оптиков и Гаккелевской поступила в районе шести часов утра 31 января. На период локализации вытекания 22 жилых здания были переведены на пониженные параметры теплоснабжения. В настоящее время дома запитываются по постоянной схеме, заверили в пресс-службе.

По данным энергетиков, на полное восстановление уйдут сутки. Очевидцы предупреждают, что поворота с Гаккелевской на Оптиков в данный момент нет.