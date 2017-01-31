В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч

Пенсионерка накупила БАДов на несколько сотен тысяч рублей в Петербурге. Когда пожилая женщина одумалась, ей потребовалась помощь полиции.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 января в полицию с заявлением обратилась 76-летняя жительница Фрунзенского района. Она рассказала, что несколько часов назад выложила 345 тысяч рублей за БАДы. Добавки женщине привезли прямо в квартиру на улице Белы Куна.

Через некоторое время клиентка «фармацевтов» передумала и попыталась вернуть деньги, однако безуспешно, после чего отправилась в полицию с просьбой найти курьера.

По заявление пенсионерки проводится проверка.

Отметим, что в тот же день в Красносельском районе Петербурга мошенники выманили у пенсионерки 102 тысячи рублей, пообещав ей продать лекарства якобы от имени депутата.