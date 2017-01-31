Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины

Сумка, опрометчиво оставленная петербурженкой на пассажирском сиденье машины, перекочевала в руки злоумышленника. Женщина осталась без денег и документов.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 30 января в полицию с заявлением обратилась 45-летняя петербурженка, которая в тот же день неудачно припарковала свой «Рендж Ровер Спорт» у дома №33 по проспекту Энгельса. На пассажирском сиденье авто лежала ее сумка, которая привлекла внимание грабителя, прятавшего лицо под шапкой с прорезями для глаз. В результате добычей злоумышленника стали около 1000 евро, смартфон, документы на машину и ключи от квартиры. Скрылся мужчина на автомобиле.

Проводится проверка.