Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что оба его сына — Артем и Игорь — начинали бизнес с нуля, без поддержки отца.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сыновья всего добиваются собственным трудом, они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», — заверил Чайка.

Генпрокурор также назвал недостоверной информацию СМИ о бизнесе его сыновей, в частности о госзаказах на 300 млрд руб., которые якобы получил его сын Игорь. Он добавил, что никогда не вмешивался в бизнес сыновей, но иногда помогал им советом по житейским вопросам.

«Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали», — отметил Чайка.

Напомним, 1 декабря 2015 года было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о деятельности сыновей Чайки. В нем, в частности, утверждалось, что Артем Чайка владеет пятизвездочным отелем в Греции совместно с Ольгой Лопатиной, которая одновременно являлась партнером по бизнесу супруг лидеров банды из станицы Кущевской. Сам генпрокурор напрямую в фильме не фигурировал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к расследованию, говорил, что эти данные были известны, однако ранее «в качестве автора материала фигурировали другие люди». Он также подчеркнул, что в фильме речь идет о совершеннолетних сыновьях Чайки, а не о нем самом.

Сам Чайка называл расследование заказным и утверждал, что за ним стоит американский бизнесмен Уильям Браудер, против которого в России возбуждены уголовные дела.