Еще
10:16 31.01.2017
Пришлите свою новость!
10:15
Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами
10:09
Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга
10:03
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
09:57
Петербуржец «заправил» машину наркотиками
09:49
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
09:41
Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова
09:25
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
09:17
На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод
09:09
В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч
09:01
Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины
08:53
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
08:45
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
08:37
«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом
08:29
В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи
08:21
Deutsche Bank выплатит США $425 млн за вывод из России 10 миллиардов
08:13
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
08:05
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
01:02
КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова
00:32
Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя
00:24
Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы
00:11
Биржи США упали
00:07
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
30/01
С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения
30/01
СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету
30/01
Белый дом обвинил демократов в создании помех правительству Трампа
30/01
Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела
30/01
Порошенко прервал визит в ФРГ из-за Авдеевки
30/01
Обама поддержал протесты в США
30/01
"Арсенал" встретится в Кубке Англии с командой пятого дивизиона
30/01
Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон
30/01
Microsoft решила занять 14 млрд долларов на облигациях
30/01
Трамп вернул ЦРУ в Совет национальной безопасности
30/01
Футбольные клубы "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018
30/01
Мужчина отдал полмиллиона лжеэкстрасенсам с телевидения
30/01
Глава МИД Франции: Миграционный указ Трампа опасен
30/01
В Ленобласти количество заболевших ОРВИ превысило 11,5 тысяч человек
30/01
Трамп подписал указ о смягчении мер госрегулирования экономики США
30/01
Банк Natwest ещё раз заявил, что не будет закрывать счета RT
30/01
На главного палача ИГ устроили засаду. Он убит ножами
30/01
Литва передумала забирать у России Калининград
30/01
Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка
30/01
Вероника Скворцова: 95% детей, рожденных с помощью ЭКО, здоровы
30/01
Трамп подписал указ о смягчении регулирования малого бизнеса
30/01
США изменили порядок выдачи виз россиянам
30/01
Предложение о слиянии РНБ и РГБ эксперт назвал вредным и аморальным
30/01
Вымогатели 10 млн рублей в Кудрово отпущены под подписку о невыезде
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Банк «Санкт-Петербург» не согласен на условия продажи земли в Каменке для достройки домов ГК «Город»
30/01
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
30/01
“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января
30/01
В Невском районе Петербурга поймали троих похитителей крышек люков
30/01
Институт им. Джанелидзе ждет начала строительства отделения экстренной помощи
30/01
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
30/01
На премию «Нацбест» выдвинута книга о Павленском и Pussy Riot
30/01
Порошенко призвал немецких бизнесменов побыстрее скупать Украину
30/01
Число преступлений россиян в Финляндии упало до рекордного минимума
30/01
Ту-22М3 вновь отбомбились по террористам в Сирии
30/01
Ryanair готов ужесточить правила провоза ручной клади
30/01
Фондовый рынок США открылся в минусе
30/01
В Мурино и Буграх стали меньше покупать квартиры-студии
30/01
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
30/01
Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек
30/01
Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции
30/01
Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа
30/01
Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка
30/01
В Стамбуле в ресторане была стрельба
30/01
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
31.01.2017 08:53

Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что оба его сына — Артем и Игорь — начинали бизнес с нуля, без поддержки отца.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сыновья всего добиваются собственным трудом, они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», — заверил Чайка.

Генпрокурор также назвал недостоверной информацию СМИ о бизнесе его сыновей, в частности о госзаказах на 300 млрд руб., которые якобы получил его сын Игорь. Он добавил, что никогда не вмешивался в бизнес сыновей, но иногда помогал им советом по житейским вопросам.

«Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали», — отметил Чайка.

Напомним, 1 декабря 2015 года было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о деятельности сыновей Чайки. В нем, в частности, утверждалось, что Артем Чайка владеет пятизвездочным отелем в Греции совместно с Ольгой Лопатиной, которая одновременно являлась партнером по бизнесу супруг лидеров банды из станицы Кущевской. Сам генпрокурор напрямую в фильме не фигурировал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к расследованию, говорил, что эти данные были известны, однако ранее «в качестве автора материала фигурировали другие люди». Он также подчеркнул, что в фильме речь идет о совершеннолетних сыновьях Чайки, а не о нем самом.

Сам Чайка называл расследование заказным и утверждал, что за ним стоит американский бизнесмен Уильям Браудер, против которого в России возбуждены уголовные дела.

 

 

 

 

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Самые влиятельные чиновники Петербурга - 2016
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон
Заместителем губернатора станет любитель Стругацких
Все по Льюису: «Шалтай-Болтай» свалился во сне
ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга
Трамп обвинил двух сенаторов в вечном поиске способа начать третью мировую
СМИ: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
Фийон заявил, что считает себя жертвой "политического хода"
Самые влиятельные чиновники Петербурга - 2016
Заместителем губернатора станет любитель Стругацких
Все по Льюису: «Шалтай-Болтай» свалился во сне
По ком звонил Трамп
Нежестокий bromance
«Роснефть» останется у «Роснефти»
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.