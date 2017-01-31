«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом

Преступники в масках забрали выручку магазина сети «Великолукский мясокомбинат» в Выборгском районе Петербурга. По словам продавца, грабители размахивали чем-то очень похожим на кинжал.

Как стало известно «Фонтанке», магазин сети «Великолукский мясокомбинат» на проспекте Просвещения, 32, подвергся нападению налетчиков 30 января. Около семи утра двое в масках разбили стеклянную дверь в магазин и, застав внутри продавца-кассира, отобрали у женщины ключи от сейфа. Похитив почти 230 тысяч рублей, злоумышленники быстро ретировались. Продавец рассказала, что грабители угрожали не только кулаками, но и предметом, похожим на кинжал.

Проводится проверка.