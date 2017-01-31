В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи

Мошенницы выманили у жительницы Петербурга крупную сумму денег на лекарства. Бдительность пенсионерки усыпили рассказом о депутате.

Как стало известно «Фонтанке», 30 января в полицию с заявлением обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что лишилась 102 тысяч рублей. Деньги пенсионерка отдала двум женщинам у дома №18/2 по проспекту Кузнецова. Мошенницы пообещали потерпевшей купить лекарства якобы от имени депутата. Медикаментов пенсионерка так и не дождалась, а деньги «ушли» вместе с незнакомками.

Проводится проверка.