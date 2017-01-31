Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ об иммиграции, сообщил Белый дом.

"И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации напомнили, что Йейтс работала в команде прежнего президента Барака Обамы.

"Госпожа Йейтс — назначенец администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции", — заявили в Белом доме.

"Пора серьезно подойти к защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, — это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны", — добавили в администрации Трампа.

Ранее исполняющая обязанности генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде указ Трампа по иммиграции.

"На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме, адресованном чиновникам министерства.

После инаугурации нового президента Салли Йейтс временно сохранила свой пост. Предполагалось, что она будет исполнять обязанности генпрокурора США до утверждения кандидата, которого хочет назначить Дональд Трамп.