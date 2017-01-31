Еще
10:15 31.01.2017
Пришлите свою новость!
10:15
Петербурженка выдала полиции гражданского мужа с ружьём и штык-ножами
10:09
Железную дорогу к мосту в Крым построит компания Ротенберга
10:03
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
09:57
Петербуржец «заправил» машину наркотиками
09:49
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
09:41
Московскую улицу назовут в честь застреленного в Турции посла Андрея Карлова
09:25
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
09:17
На углу Оптиков и Гаккелевской прорвало магистральный трубопровод
09:09
В Петербурге пенсионерке разонравились БАДы за 340 тысяч
09:01
Грабитель в шапке с прорезями забрал у петербурженки сумку из машины
08:53
Чайка: Мои сыновья добиваются всего собственным трудом
08:45
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
08:37
«Великолукский мясокомбинат» навестили двое в масках и с кинжалом
08:29
В Петербурге пенсионерка купила «лекарства от депутата» на 102 тысячи
08:21
Deutsche Bank выплатит США $425 млн за вывод из России 10 миллиардов
08:13
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции
08:05
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
01:02
КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова
00:32
Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя
00:24
Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы
00:11
Биржи США упали
00:07
Сборная РФ начала чемпионат мира по русскому хоккею с разгрома Казахстана
30/01
С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения
30/01
СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету
30/01
Белый дом обвинил демократов в создании помех правительству Трампа
30/01
Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела
30/01
Порошенко прервал визит в ФРГ из-за Авдеевки
30/01
Обама поддержал протесты в США
30/01
"Арсенал" встретится в Кубке Англии с командой пятого дивизиона
30/01
Мэй вновь пригласила Трампа в Лондон
30/01
Microsoft решила занять 14 млрд долларов на облигациях
30/01
Трамп вернул ЦРУ в Совет национальной безопасности
30/01
Футбольные клубы "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" обвиняются в насилии над детьми
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Мутко отреагировал на недопуск россиян на Паралимпиаду-2018
30/01
Мужчина отдал полмиллиона лжеэкстрасенсам с телевидения
30/01
Глава МИД Франции: Миграционный указ Трампа опасен
30/01
В Ленобласти количество заболевших ОРВИ превысило 11,5 тысяч человек
30/01
Трамп подписал указ о смягчении мер госрегулирования экономики США
30/01
Банк Natwest ещё раз заявил, что не будет закрывать счета RT
30/01
На главного палача ИГ устроили засаду. Он убит ножами
30/01
Литва передумала забирать у России Калининград
30/01
Протрезвевшая мать вспомнила о подкидыше из Пулковского парка
30/01
Вероника Скворцова: 95% детей, рожденных с помощью ЭКО, здоровы
30/01
Трамп подписал указ о смягчении регулирования малого бизнеса
30/01
США изменили порядок выдачи виз россиянам
30/01
Предложение о слиянии РНБ и РГБ эксперт назвал вредным и аморальным
30/01
Вымогатели 10 млн рублей в Кудрово отпущены под подписку о невыезде
30/01
В промзоне на Иркутской улице построили девятиэтажный архив налоговой
30/01
Банк «Санкт-Петербург» не согласен на условия продажи земли в Каменке для достройки домов ГК «Город»
30/01
Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит
30/01
“Фонтанка” за 60 секунд — 30 января
30/01
В Невском районе Петербурга поймали троих похитителей крышек люков
30/01
Институт им. Джанелидзе ждет начала строительства отделения экстренной помощи
30/01
СМИ: Трансфер Ивановича в «Зенит» завершен на 99 процентов
30/01
На премию «Нацбест» выдвинута книга о Павленском и Pussy Riot
30/01
Порошенко призвал немецких бизнесменов побыстрее скупать Украину
30/01
Число преступлений россиян в Финляндии упало до рекордного минимума
30/01
Ту-22М3 вновь отбомбились по террористам в Сирии
30/01
Ryanair готов ужесточить правила провоза ручной клади
30/01
Фондовый рынок США открылся в минусе
30/01
В Мурино и Буграх стали меньше покупать квартиры-студии
30/01
Голкипер СКА сыграет за Финляндию на шведском этапе Евротура
30/01
Пропавшего в Стрельне мальчика ищут более 150 человек
30/01
Порошенко в Берлине призвал усилить антироссийские санкции
30/01
Трамп объяснил «внезапность» миграционного указа
30/01
Закарпатье готово отделиться стеной от Украины из-за языка
30/01
В Стамбуле в ресторане была стрельба
30/01
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20 - 25 миллионов евро
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
31.01.2017 08:05
1 Комментариев

Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом

Неправильная парковка автомобиля стала причиной конфликта между бригадой скорой помощи и водителем легковушки с двумя пассажирами. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Савушкина в октябре 2016 года, сообщает 31 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Медики спешили отвезти пациента в больницу, а автолюбитель решил, что торопиться им некуда – неправильно припаркованная машина заблокировала выезд со двора спецтранспорту. В результате возникла драка, которая после дополнительной полицейской проверки обернулась уголовным делом по статье «Побои».

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

Напомним, похожий дорожный конфликт с участием медиков произошел в центре Петербурга днем 17 января. По версии следствия, на Михайловской улице мужчина за рулем Mercedes S-класса напал с ножом на водителя частной скорой помощи «Петербургская неотложка». По предварительным данным, причиной потасовки могло стать столкновение автомобилей (впрочем, медики версию ДТП отрицают). Бригада скорой сумела самостоятельно скрутить нападавшего до приезда полиции. В данный момент нападавший на бригаду скорой мужчина арестован, ему вменяют статьи «Угроза убийством» и «Хулиганство».

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
Jorgen
31 января 2017 г. 09:16
Политика правящего режима, направленная на моральную деградацию населения, работает прекрасно!
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Женщина на Nissan таранила полицейский автомобиль в Петербурге
Продажи новых машин в Петербурге упали на 4% за год
На севере Петербурга пробка из-за ДТП и сломанного светофора
Водитель KIA стал жертвой ДТП в Ям-Ижоре
Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом
Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей
Петербурженка заявила о пропаже пистолета после ДТП
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
ВТО назвала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза
В Купчино пассажиры отобрали «Мерседес» у таксиста-частника
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
На Porsche против кризиса
ГИБДД определяется с «опасным вождением»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Поветкин и Лебедев побили бойцов петербургского спецназа

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.