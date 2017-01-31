Драка трех петербуржцев с бригадой скорой помощи обернулась уголовным делом

Неправильная парковка автомобиля стала причиной конфликта между бригадой скорой помощи и водителем легковушки с двумя пассажирами. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Савушкина в октябре 2016 года, сообщает 31 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Медики спешили отвезти пациента в больницу, а автолюбитель решил, что торопиться им некуда – неправильно припаркованная машина заблокировала выезд со двора спецтранспорту. В результате возникла драка, которая после дополнительной полицейской проверки обернулась уголовным делом по статье «Побои».

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Напомним, похожий дорожный конфликт с участием медиков произошел в центре Петербурга днем 17 января. По версии следствия, на Михайловской улице мужчина за рулем Mercedes S-класса напал с ножом на водителя частной скорой помощи «Петербургская неотложка». По предварительным данным, причиной потасовки могло стать столкновение автомобилей (впрочем, медики версию ДТП отрицают). Бригада скорой сумела самостоятельно скрутить нападавшего до приезда полиции. В данный момент нападавший на бригаду скорой мужчина арестован, ему вменяют статьи «Угроза убийством» и «Хулиганство».