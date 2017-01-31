КС решит, может ли Русский музей удерживать чужую картину Брюллова

Имеет ли право Русский музей может удерживать картину Карла Брюллова, принадлежащую частному коллекционеру, решит Конституционный суд. Такое дело он рассмотрит 31 января на открытом заседании в Петербурге.

«Поводом к рассмотрению послужила жалоба гражданина Александра Певзнера», – указано в сообщении, размещённом на сайте КС 30 января. Заявитель оспаривает статью 81 Уголовно-процессуального кодекса, где говорится об «орудиях преступления» и «вещественных доказательствах».

История взаимоотношений русско-немецкого коллекционера Певзнера с полотном «Христос во гробе», напомним, началась в 2002 году. Тогда любитель искусства приобрёл за 100 тысяч евро картину, выполненную в редкой технике «транспарент», хотя и не был уверен, что она написана Брюлловым. Певзнер перевёз «Христа» из Германии на экспертизу в Русский музей. Это стало роковым шагом: ФСБ сочла, что коллекционер занимается «незаконным перемещением культурных ценностей». Картину конфисковали и в качестве вещественного доказательства оставили на хранение в ГРМ. Полотно не вернули до сих пор – даже несмотря на то, что уголовное дело против Певзнера прекратили из-за истёкшего срока давности.

Российские власти и суды, в том числе и Верховный, основывают свою позицию на тонкой формулировке в статье 81 УПК РФ. Там говорится, что «орудия, принадлежащие обвиняемому,... передаются в соответствующие учреждения». Если бы вместо слова «обвиняемый» в законе стояло «осуждённый», документ был бы справедлив, считает Певзнер. Но выражение «обвиняемый» позволяет конфисковать картину у невиновного человека, против которого не выносилось судебного приговора. Это нарушает презумпцию невиновности и право на собственность, уверен коллекционер.

Позицию Певзнера в КС озвучит его адвокат Максим Крупский. Юристу будут противостоять представители органов, принявших и подписавших закон – Госдумы, правительства, администрации президента. Возможно также присутствие представителей Верховного суда и силовых органов.

Чью сторону примет КС, станет известно примерно через несколько недель: после заседания судьи примут решение в закрытом режиме и затем провозгласят его публично.