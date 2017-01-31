Козак отказался дать набережной в Сочи свое имя

Вице-премьер Дмитрий Козак высказался против инициативы жителей Сочи по переименованию Нижнеимеретинской набережной в его честь. Об этом сообщил его пресс-секретарь Илья Джус, передает ТАСС.

«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия, естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр», — сказал Джус.

Он добавил, что яркое название для набережной можно выбрать по итогам соответствующего конкурса или опроса.

30 января сообщалось, что в администрацию города Сочи поступили обращения с предложением назвать Нижнеимеретинскую набережную именем Дмитрия Козака. С данной инициативой, по информации ТАСС, выступили общественники, туристические ассоциации, а также руководители санаториев.

Сочи в 2014 году принял зимнюю Олимпиаду. Козак с 2008-го отвечал за организацию и проведение этих Игр.