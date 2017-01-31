Белый дом допустил расширение запретного списка стран, откуда приезжают в США беженцы

Белый дом не исключил, что по истечении срока действия нового указа президента США Дональда Трампа по иммиграции, список стран, гражданам которых приостановят выдачу виз в США, будет расширен, сообщил представитель ведомства Шон Спайсер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"В этот 90-дневный срок мы будем проводить анализ… Очевидно, мы можем и должны предпринимать следующие шаги. Президент собирается продолжить делать то, что в его силах, чтобы удостовериться, что эта страна (США) максимально безопасна", — ответил он на вопрос журналиста, возможно ли расширение существующего списка стран с потенциальной террористической угрозой.

Ранее Трамп подписал ряд указов, предусматривающих введение значительных ограничений в иммиграционной политике. В частности, один из них приостанавливает прием беженцев в Соединенные Штаты на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд на территорию США из ряда стран, в том числе из Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.