Биржи США упали
Торги в США завершились значительным понижением фондовых индексов.
DJIA опустился на 0,61% до 19970,45 пункта, S&P 500 – на 0,6% до 2280,82 пункта, Nasdaq – на 0,83% до 5613,71 пункта.
Источник: RNS
Торги в США завершились значительным понижением фондовых индексов.
DJIA опустился на 0,61% до 19970,45 пункта, S&P 500 – на 0,6% до 2280,82 пункта, Nasdaq – на 0,83% до 5613,71 пункта.
Источник: RNS
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