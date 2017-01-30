С задержанного на инаугурации Трампа корреспондента RT сняли обвинения

С задержанного в США во время освещения протестов в день инаугурации Дональда Трампа корреспондента RT Александра Рубинштейна сняты все обвинения, сообщила пресс-служба телеканала.

"С нашего корреспондента RT America сняли все обвинения", — говорится в сообщении.

Полиция Вашингтона в день инаугурации президента США Дональда Трампа задержала корреспондента телеканала RT Александра Рубинштейна, который освещал ход протестов, хотя он предъявил удостоверение журналиста. Как говорилось в материалах дела, опубликованного на сайте суда, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени (участие в беспорядках).