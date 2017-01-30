СМИ США: Иран, несмотря на запрет, испытал баллистическую ракету

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американских чиновников.

Испытательный пуск был произведен 29 января на известной тестовой площадке за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана.

По данным источников телеканала, ракета пролетела примерно 966 километров прежде чем взорвалась.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН №2231 призывает Иран не проводить подобные испытания. Таким образом, подчеркивает телеканал, Иран нарушил данную резолюцию.